Microsoft заявила об атаке русских хакеров на антидопинговые организации

Подозреваемые в связи с российскими спецслужбами хакеры с середины сентября атакуют антидопинговые и спортивные организации по всему миру, сообщает Microsoft.

Центр аналитики угроз Microsoft выявил кибератаки от группы Strontium, также известной как Fancy Bear / APT28. Эта команда хакеров, по мнению независимых американских экспертов, связана с российскими спецслужбами. В 2016 году Fancy Bear уже была связана с допинговым скандалом.

С 16 сентября, по данным Microsoft, по крайней мере 16 национальных и международных спортивных и антидопинговых организаций на трех континентах стали жертвами атак. Некоторые из этих попыток взлома были успешными, но большинство — нет.

Strontium уже была связана с подобными атаками. Группа публиковала медицинские записи и электронные письма, украденные у спортивных организаций и антидопинговых чиновников в 2016 и 2018 годах, в результате чего в федеральном суде США был вынесен обвинительный приговор в 2018 году.