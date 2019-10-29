Отменено решение Верховного суда о правомерности изъятия ФСБ декларации об амнистии капитала

Постановление судьи Верховного суда Александра Ботина по делу совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, в котором не усматривалось нарушений при изъятии сотрудниками ФСБ налоговых спецдеклараций, было отменено по формальным основаниям заместителем председателя ВС Владимиром Давыдовым. Как сообщает «Интерфакс», по мнению Давыдова, судья Ботин 10 октября отказал адвокатам Израйлита в передаче их жалобы о незаконности изъятия декларации об амнистии капитала в кассационную инстанцию, а должен был — вообще не рассматривать жалобу по существу.

«Эти обстоятельства должен проверять суд первой инстанции в ходе рассмотрения уголовного дела по существу, так как предварительное следствие уже завершено, а дело направлено в суд», — отмечается в постановлении зампреда ВС.

Напомним, что в деле против совладельца «Усть-Луга» ФСБ использовала в качестве доказательств в уголовном деле изъятую в здании центрального аппарата Федеральной налоговой службы спецдекларацию Израйлита. Этот факт вызвал недоверие бизнеса к амнистии капиталов.