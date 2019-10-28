Исторический музей отменил «Дилетантские чтения» о пакте Молотова-Риббентропа

Исторический музей отменил дискуссию в рамках проекта «Дилетантские чтения» на тему пакта Молотова–Риббентропа. Гостем встречи должен был стать Олег Будницкий — доктор исторических наук, профессор НИУ ВШЭ.

«Исторический музей отменил «Дилетантские чтения» по секретным протоколам пакта Молотова-Риббентропа по причине того, что «в преддверии Дня народного единства и в год 75-летия Великой победы дискуссия (!) на эту тему крайне неэтична», — написал в Telegram основатель журнала «Дилетант» Алексей Венедиктов.

Мероприятие было запланировано на 30 октября.

Ранее новый номер «Дилетанта», посвященный пакту, вернул издателям книжный магазин «Молодая гвардия» из-за «возмутительной обложки». На ней размещена репродукция старой американской карикатуры, на которой изображены Сталин и Гитлер.