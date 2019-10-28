Экс-премьера Дагестана приговорили к колонии за растрату

Лефортовский суд Москвы приговорил бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова по делу о растрате 40 млн рублей. Как сообщает «Интерфакс», Гамидов осужден на шесть с половиной лет лишения свободы, Юсуфов — на пять с половиной лет.

Их признали виновными в растрате более 40 млн руб., выделенных из бюджета Дагестана на реконструкцию здания, в котором должно было разместиться спецучреждение для временного содержания иностранцев и лиц без гражданства в Махачкале.

О том, как зимой 2018 года после назначения нового главы Дагестана в республике начались зачистки, читайте здесь.

