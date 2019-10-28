Политолога Федора Крашенинникова обвиняют в неуважении власти из-за высказывания о «путинских судьях»

Против политолога Федора Крашенинникова возбуждено административное дело об оскорблении власти за высказывание в Telegram-канале. Об этом сообщил сам подозреваемый.

10 июня политолог сопроводил ссылку на новость о том, что Леонида Волкова после 20 суток ареста арестовали еще на 15 суток, комментарием: «Какие же ***** эти путинские судьи».

«Сразу скажу, что ничего страшнее штрафа по этой статье мне пока не грозит. По мнению автора доноса и следствия, посредством комментария в Telegram-канале я оскорбил государственную власть и за это меня надо судить», — пишет Крашенинников.

Дата суда еще не назначена. Политолог готов предоставить объяснение своей позиции в суде и виновным себя не считает. Защищать его будет адвокат «Агоры» Алексей Бушмаков.

«В желании представить эмоциональный комментарий к конкретной новости в Telegram -канале в качестве достаточного повода для преследований меня со стороны правоохранительных органов я не вижу ничего, кроме попытки оказать на меня давление — как на журналиста, публициста и общественного деятеля, не скрывающего своих оппозиционных взглядов», — заявляет Крашенинников.

«МБХ медиа» сообщает, что автором жалобы на политолога является некий владелец шиномонтажной мастерской Салават Хазиев. А к делу приобщена лингвистическая экспертиза, согласно которой высказывание Крашенинникова носит оскорбительный характер и демонстрирует неуважение к судьям.