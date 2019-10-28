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ЕС согласился на отсрочку Brexit

28.10.2019

Европейский союз ответил согласием на просьбу Британии отложить ее выход из Союза на три месяца, до 31 января. Об этом сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.

«ЕС-27 решил согласиться на просьбу Британии предоставить ей гибкую отсрочку Brexit до 31 января 2020 года. Процедура будет оформлена в письменном виде», — написал он в Twitter.

«Гибкая отсрочка» означает, что Британия сможет выйти раньше, чем конец января, если ратифицирует соглашение о выходе. Оформление отсрочки в письменном виде означает, что лидеры стран ЕС не будут собираться для этого на экстренный саммит, поясняет «Би-би-си».

В понедельник в Палате общин запланировано голосование о внеочередных выборах. Премьер-министр Борис Джонсон предлагает провести их 12 декабря.

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