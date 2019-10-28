Суд заблокировал счета матери активистки «Открытой России» в Краснодаре

Суд в Краснодаре заблокировал все счета матери активистки «Открытой России» Яны Антоновой.

«Суд арестовал банковские счета моей матери по делу ФБК и приписал ей долг в 75 миллионов, который власти приписывают ФБК. Ей 70 лет и она в большом шоке. Всю жизнь она работала. Деньги собирала для моего брата. Он инвалид первой группы. По ее мысли, накопленного ему должно было хватить надолго», — написала Антонова в Facebook.





В августе Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией. После этого обыски у сторонников Навального и их родственников прошли по всей стране. У сотрудников и волонтеров штабов блокировались банковские счета.