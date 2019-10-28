Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Об исполнении премьер-министр Дмитрий Медведев должен доложить до 10 января 2020 года, сообщают в Кремле.

РБК напоминает, что с предложением наказывать за пропаганду и рекламу наркотиков в Сети ранее выступало МВД. Но ведомство планировало вводить не уголовную, а лишь административную ответственность. В документе, появившемся в январе этого года, МВД предлагало наказывать граждан за такую деятельность штрафом в размере от 3 тыс. до 4 тыс. руб. Для юридических лиц штрафы предполагались до 1 млн руб.