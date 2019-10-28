Дмитрий Гудков пожаловался в ЕСПЧ из-за закона о неуважении власти

Председатель Партии перемен Дмитрий Гудков обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой из-за отказа российских судов рассматривать иски о «законе Клишаса». Об этом политик сообщил в Telegram.

Гудков обратился в ЕСПЧ из-за отказа Верховного суда РФ рассмотреть возможность отмены закона о неуважении власти.

«Мы сейчас боремся уже не с конкретным Клишасом. Мы ставим вопрос по-другому: есть ли в принципе в России независимая судебная власть, или она, как и все остальное в нашем царстве, сказочная», — говорит политик.

Согласно тексту жалобы, Гудков считает, что своим отказом органы судебной власти нарушили его гарантированное Конвенцией о правах человека (ст. 6, п. 1) право на справедливое разбирательство независимым и беспристрастным судом во всех судебных инстанциях в Российской Федерации. При этом запрет оспаривания акта, ограничивающего свободу выражения мнения, является прямым нарушением права свободно выражать свое мнение (ст. 10, п. 1 Конвенции).

По мнению политика, также нарушены его права на эффективную судебную защиту. А ситуация может являться проявлением дискриминации со стороны государственных органов по признаку политических убеждений.