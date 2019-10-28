Адвокат Голунова обратился в суд из-за бездействия следователя

Проверка в отношении полицейских, связанных с незаконным задержанием Ивана Голунова, не привела к возбуждению уголовного дела. Поэтому адвокат журналиста Сергей Бадамшин пожаловался в суд на нарушение прав и бездействие со стороны следователя СК, сообщает ТАСС.

Адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин отмечает, что дело Голунова перестало интересовать Следственный комитет с сентября.

«Руководитель следственной группы вошел в следственную группу по делу задержанных на акции 27 июля. Это свидетельствует о приоритетах СК. Проверка сообщения о преступлении в отношении Голунова в рамках переданного из ГСУ ГУ МВД России по Москве уголовного дела с материалами служебной проверки заволокичены и не привели к возбуждению уголовного дела в отношении полицейских», — говорит адвокат.

Бадамшин просит суд признать незаконным бездействие следствия и обязать устранить нарушение. Ранее адвокат Голунова просил передать материалы проверки в отношении полицейских в ФСБ.

Напомним, журналиста Ивана Голунова полицейские задержали 6 июня. Они заявили, что нашли наркотики и обвинили представителя СМИ в покушении на сбыт наркотических веществ. Голунов заявил, что наркотики ему подбросили, свое преследование он связал с профессиональной деятельностью. 11 июня его освободили, обвинения сняли. В действиях полицейских позже нашли нарушения.