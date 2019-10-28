СК прекратил уголовное преследование пришедшей на митинг с ребенком семьи Проказовых

Следственный комитет прекратил уголовное дело об оставлении в опасности в отношении супругов Проказовых, которые взяли ребенка на акцию протеста 27 июля в Москве.

О том, что уголовное дело в отношении Проказовых прекращено, с уверенностью в 99% рассказал «МБХ медиа» адвокат Максим Пашков.

Сегодня в Мосгорсуде должно было пройти заседание по иску прокуратуры о лишении родительских прав Проказовых, но его отложили, поскольку суд решил дождаться получения постановления о прекращении дела, возбужденного по статье 127 УК (Оставление в опасности).