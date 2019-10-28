Reuters: аль-Багдади выдал ближайший соратник

Поиски лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади увенчались успехом благодаря информации от одного из его главных помощников. Как сообщает Reuters, разведчики продвинулись в поисках лидера террористической организации после ареста в 2018 году Исмаил аль-Этави — одного из главных помощников аль-Багдади. Он рассказал, что глава ИГ* иногда проводит переговоры со своими командирами в микроавтобусах, перевозивших овощи. Об этом Reuters рассказали два иракских сотрудника службы безопасности.

«Аль-Этави рассказал нам подробности о пяти людях, включая его, которые встречались с Багдади в Сирии и в разных местах, которые они для этого использовали», — заявил один из источников.

Исмаил аль-Этави, сподвижник аль-Багдади, имеет докторскую степень в области исламских наук. Он присоединился к «Аль-Каиде»** (запрещенной в РФ) в 2006 году, был арестован США в 2008 году и заключен в тюрьму на четыре года. Позже, по поручению главы ИГ*, аль-Этави занимался передачей религиозных инструкций и отбором командиров террористической организации. В 2017 году он бежал в Сирию со своей женой.

В начале 2019 года, в ходе совместной операции американских, турецких и иракских агентов разведки были захвачены пять высокопоставленных представителей «Исламского государства»*, которые также рассказали, где встречались с Багдади в Сирии.

«В середине 2019 года нам удалось установить, что Идлиб — это место, где аль-Багдади переезжает из деревни в деревню вместе со своей семьей и тремя близкими помощниками», — рассказал один из разведчиков. После этого информаторы в Сирии заметили иракца в клетчатом головном уборе на рынке и узнали его по фотографии. Это был аль-Этави. Проследив его путь, установили место, где скрывался аль-Багдади.

«Мы передали детали в ЦРУ, и они использовали спутник и беспилотники, чтобы наблюдать за местонахождением в течение последних пяти месяцев», — рассказал информатор издания.

Два дня назад аль-Багдади впервые покинул свое укрытие со своей семьей, отправившись на микроавтобусе в соседнюю деревню.

27 октября президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади во время рейда спецназа США в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации.



** Аль-Каида — организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации.

