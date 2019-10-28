Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса», из-за которого «Газпром» мог потерять $8 млрд

Минэкономразвития исключило предложенные главой «Роснано» Анатолием Чубайсом положения, касающиеся углеродного налога, из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов. Как передает РБК, об этом говорится в письме заместителя главы ведомства Михаила Расстригина в правительство.

Чубайс ранее предложил ввести в России углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов. Изначально его введение было прописано в законопроекте Минэкономразвития о госрегулировании парниковых газов, который готовится в рамках присоединения России к Парижскому соглашению о климате, но углеродный налог предлагалось начать применять через пять лет после вступления закона в силу. Теперь Минэкономразвития предлагает вернуться к рассмотрению вопроса об углеродном налоге после запуска системы отчетности и мониторинга выбросов парниковых газов, если Россия не достигнет целей по сокращению выбросов.

По оценке Российской академии наук, введение углеродного налога создает финансовые угрозы для корпораций российского топливно-энергетического комплекса: потери одного «Газпрома» составили бы $8 млрд в год при ставке $80 за тонну эквивалента СО2.