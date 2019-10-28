Самый высокий уровень безработицы отмечен в Ингушетии

Самый высокий уровень безработицы среди российских регионов отмечен в Ингушетии, Чечне и Республике Северная Осетия–Алания, а самый низкий — в Москве и Санкт-Петербурге.

Согласно данным Росстата, численность рабочей силы составила в июне-августе 75,5 млн человек, из них 3,3 млн, или 4,4% населения числились как безработные, передает ТАСС.

Самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в регионах Северо-Кавказского федерального округа — в целом по округу он составил 10,5%. В Ингушетии уровень безработицы составил 26,2%, Чечне — 13,4%, Северной Осетии–Алании — 12,6%.

В Москве уровень безработицы составил 1,3%, Санкт-Петербурге — 1,4%.