Захар Прилепин объявил о создании движения «За Правду»

Писатель Захар Прилепин создает общественное движение «За Правду», которое презентует 29 октября в Москве в государственном центральном музее современной истории России.

«Общественное движение «За Правду» — это ответ на сформировавшийся запрос гражданского общества России, которое готово к самоуправлению и не желает, чтобы им манипулировали. Движение «За Правду» поможет каждому проявить свою гражданскую позицию и фактически вернет политику людям», — цитирует пресс-релиз движения Znak.com.

В числе сторонников организации будут известные деятели общественно-политической жизни, культуры и искусства. Предполагается, что движение будет действовать в большинстве регионов России, отмечается в сообщении.

С декабря 2015 года Прилепин являлся советником главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. С октября 2016 года по июль 2018 года был заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом армии республики. Покинул территорию ДНР в июле 2018 года, за месяц до гибели Захарченко, и с тех пор постоянно проживает в России.