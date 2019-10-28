Для губернаторов ввели «президентский» KPI

Администрация президента ввела для губернаторов KPI, учитывающий разницу между рейтингами доверия главе региона и президенту. Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник, знакомый с критериями эффективности для глав регионов, значение KPI — среднее между рейтингом губернатора и уровнем доверия президенту в его регионе: например, если главе региона доверяют 60%, а президенту — 30%, то суммарное значение показатель будет менее 50%. По словам собеседника «Ъ» в администрации президента, если рейтинги доверия лидеру страны снижаются, а губернаторские — растут, это может означать, что глава региона приписывает все успехи себе, а проблемы списывает на деятельность федеральной власти: «У губернатора не должно быть соблазна пытаться набрать очки на том, чтобы подтопить федеральную власть».

«Нагружать» губернаторов заботой о президентских рейтингах стали после ряда непопулярных реформ 2018–2019 годов: пенсионной, мусорной и повышения НДС. До этого президент фактически сам «делился рейтингом» с главами регионов.

По данным «Левада-центра», в мае 2018 года рейтинг одобрения деятельности президента составлял 79%, к сентябрю он упал до 67%. В то же время общий рейтинг одобрения деятельности губернаторов в мае прошлого года составлял 59%, а к сентябрю упал лишь на один пункт. К октябрю этого года, по данным «Левада-центра», деятельность президента одобряют 68% респондентов, а деятельность губернаторов — 63%.