Более 200 человек подписали заявление в поддержку Юрия Дмитриева

Ученые, писатели, актеры, журналисты, представители общественных организаций призвали общественность, экспертное сообщество и СМИ продолжать пристально следить за делом карельского историка Юрия Дмитриева, чтобы не позволить силовикам с ним расправиться. Заявление опубликовано в «Новой газете».

Новое дело против Дмитриева было возбуждено 28 июня 2018 года. За три месяца до нового ареста историк был оправдан Петрозаводским городским судом, который подтвердил невиновность обвиняемого в изготовлении детской порнографии и развратных действиях. Но прокуратура добились отмены оправдательного приговора, и пытается осудить Дмитриева по еще более тяжкой статье «Насильственные действия сексуального характера» (наказание до 20 лет лишения свободы).

«Пущены в ход недопустимые и бесчеловечные методы: давление на приемную дочь Юрия Дмитриева, манипуляция сознанием ребенка ради получения показаний против близкого человека. Инициаторы этого дела стремятся любой ценой не допустить оправдания, очернить и посадить Ю. Дмитриева, чтобы не нести ответственность за незаконную организацию уголовных дел, незаконное — уже около трех лет — содержание невиновного человека под стражей и в психиатрических учреждениях», — пишут авторы заявления.

Подписавшиеся обращают внимание, что ради этих целей «ломается судьба ребенка, которому подобной «защитой» ее интересов нанесены и наносятся непоправимые душевные травмы».

Авторы заявления призывают общественность, экспертное сообщество и СМИ не позволить силовикам Карелии расправиться с достойным гражданином России. Среди подписавших заявление: лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Александр Архангельский, художник Андрей Бильжо, сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев, член правления Международного общества «Мемориал» Александр Даниэль, бард Юлий Ким и многие другие.

Историк Юрий Дмитриев 30 лет занимался восстановлением памяти о жертвах политический репрессий. Карельский ученый нашел места захоронения и установил личности около 7 тыс. расстрелянных, нашел 55 тыс. имен погибших и пострадавших от репрессий. Дмитриев является основателем мемориальных комплексов общероссийского значения «Сандармох», «Красный Бор», мемориального кладбища на Секирной горе (Соловки) и других мест памяти.