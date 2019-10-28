Руководство «Останкино» жалуется на задолженность со стороны «Первого канала»

Неплатежами со стороны «Первого канала» и его подрядчиков, ставят под угрозу эфиры всех клиентов Останкинского телецентра, предупредил гендиректор ФГУП «Останкино» Михаил Шубин. Как пишут «Ведомости», по словам Шубина, долги «Первого канала» и его подрядчиков оставляют «Останкино» без четверти или даже трети доходов.

Из-за отсутствия денег и регламентных работ под угрозой техническая работа телецентра, т. е. эфиры всех вещателей — клиентов «Останкино»: «Впервые за 15-летнюю практику последние три-четыре года аварийность стала нарастать, причем лавинообразно. Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра. Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не можем».

В декабре 2018 года телецентр подал в Арбитражный суд Москвы два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн руб. В январе вещатель погасил всю задолженность, и телецентр отозвал иски.

В последние годы «Первый канал» испытывает трудности и регулярно задерживает платежи партнерам, прежде всего производителям контента, рассказывали ранее «Ведомостям» сотрудники медиакомпаний. В 2018 году государство выделило «Первому каналу» 4,6 млрд руб. субсидий на компенсацию затрат, связанных с распространением программ вещателя в городах с населением менее 100 тыс. человек. В 2019 году общий размер субсидий составил 3,8 млрд руб. — это деньги на производство и приобретение программного продукта, компенсация затрат по его доставке. В 2020 году Минфин предлагает выделить 6,5 млрд руб.