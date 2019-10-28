Волна губернаторских отставок переносится на весну

Предвыборная ротация губернаторов может быть перенесена с осени на весну. Одна из причин — власть не хочет портить имидж новым ставленникам уборкой снега и проблемами отопительного сезона, пишут «Ведомости».

Источники издания, близкие к Кремлю, отмечают сокращение срока губернаторского «медового месяца», когда жители региона воспринимают нового ставленника позитивно. А также вспоминают ситуацию с Александром Бегловым, назначенным осенью 2018 года исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга, и столкнувшимся с проблемой уборки снега. Чтобы отношение к новым губернаторам не испортилось до выборов 2020 года, их в основном будут менять весной. В конце ноября – начале декабря 2019 года заменят разве что пару руководителей регионов.

При этом на прошлой неделе стартовал комплексный аудит общественно-политической ситуации в регионах, где на будущий год запланированы выборы. По данным источников «Ведомостей», социологи, чиновники администрации, политтехнологи и политологи должны оценить избираемость губернаторов и расклады на выборах всех уровней, общие настроения населения, запрос на перемены и т. п.

В 2020 г. истекают полномочия глав 16 регионов. Но при этом снять могут и тех, чьи полномочия завершаются в 2021 году. Ранее компанией «Минченко консалтинг» был подготовлен рейтинг политической устойчивости губернаторов, в котором говорилось о возможной отставке 11 руководителей субъектов.