WSJ: Трамп подтвердил намерение вывести США из Договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп подписал документ, свидетельствующий о его намерении вывести страну из Договора по открытому небу. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Источники издания заявляют, что администрация президента США приблизилась еще на один шаг к тому, чтобы расторгнуть соглашение, направленное на снижение риска войны между Россией и Западом и позволяющее проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга.

Страна, которая хочет выйти из Договора по открытому небу, должна предоставить официальное уведомление другим членам, по крайней мере, за шесть месяцев. Документ, подписанный в 1992 году, ратифицирован, помимо России и США, также Канадой и большинством европейских стран.

Выход США из Договора по открытому небу приведет к демонтажу системы контроля над вооружением, созданной после окончания «холодной войны», отмечает газета. Система уже ослаблена прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и неопределенности по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (заканчивает действие в 2021 году).

Впервые о намерении Дональда Трампа вывести США из Договора по открытому небу стало известно 8 октября.