Трамп заявил о смерти лидера ИГ (запрещена в РФ как террористическая

Президент США Дональд Трамп подтвердил факт ликвидации лидера запрещенной террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает The Associated Press. В ходе спецоперации ни один из американских военных не погиб.

Выступая, Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в рейде.

Трамп сказал журналистам, что Абу Бакр аль-Багдади находился под наблюдением в течение пары недель, и что 2-3 запланированные миссии были отменены до того, как была запущена успешная, передает CNN.