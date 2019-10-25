Марию Бутину освободили из американской тюрьмы

Марию Бутину, осужденную в США за ведение деятельности в интересах России без регистрации в качестве иностранного агента, освободили из тюрьмы в штате Флорида. Сегодня же она должна вылететь в Россию, сообщает «Голос Америки». Бутина вернется в Москву 26 октября, подтвердил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Марию Бутину задержали в июле 2018 года. Позже она пошла на сделку со следствием и призналась в деятельности в пользу другого государства на территории США. По версии обвинения, она пыталась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии США, чтобы продвигать российские интересы.

