В Королеве избирком Московской области провел проверку по публикации «Новой газеты»

Администрацию Королева посетила рабочая группа при избирательной комиссии Московской области, чтобы проверить факты фальсификаций на выборах, изложенные в расследовании «Новой газеты».

По мнению секретаря избирательной комиссии Московской области Игоря Кудрявина, то, о чем рассказывается в расследовании «Новой», содержит признаки уголовного преступления, передает ИА «Закон».

Члены рабочей группы осмотрели помещение с избирательной документацией. Почти все упаковки с бюллетенями имеют одинаковые наклейки, выполненные на компьютере. Но только на одной наклейке из 123 есть подписи наблюдателей, на всех остальных — только подписи председателей и секретарей. Член рабочей группы юрист Станислав Рачинский пояснил, что массовое отсутствие подписей наблюдателей на упакованных документах УИКов может свидетельствовать о двух вещах: никто из наблюдателей не захотел ставить свою подпись или документы упаковывались уже в муниципальном избиркоме.

По мнению члена рабочей группы Бориса Надеждина, все присутствующие убедились, что все в статье «Новой» — правда. Также он обещал организовать «полностью в правовом поле массовые мероприятия по произошедшему в Королеве».