Националистам вместо Русского марша согласовали Правый

Акция националистов под названием Правый марш согласована мэрией Москвы. Она пройдет в полдень 4 ноября в Люблино, сообщает «Интерфакс».

Один из его организаторов, глава правления Института национальной политики Иван Белецкий заявил, что в этом году мероприятие будет называться Правый марш, а основными лозунгами станут: «За национал-демократию», «Свободу политзаключенным», «За честные выборы», «За права человека и свободу слова».

18 октября в мэрию было подано сразу две заявки от националистов на 4 ноября. Комитет «Нация и Свобода» и «Ассоциация народного сопротивления» хотели провести Русский марш, но получили отказ. Организации намерены оспорить его в суде. Русские марши традиционно проводятся в Люблино с 2009 года.