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Еще трое полицейских посчитали себя пострадавшими от брошенной бутылки Самариддина Раджабова

25.10.2019

В деле фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова появились еще три потерпевших. Соответствующее постановление предъявили обвиняемому, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.

«Линник Д. А., Максидов В. В, Комбаров А. А и Внуков А. Ю. указанные действия Раджабова С. С. восприняли как реальную угрозу применения к ним насилия, поскольку брошенная им (Раджабовым С. С.) бутылка (…) при падении на тротуарную плитку создала резкий звук удара, имитирующий разрушение неизвестного предмета с опасностью причинения телесных повреждений», — говорится в постановлении.

Адвокат напоминает, что в предыдущем постановлении звук брошенной бутылки произвел впечатление лишь на одного полицейского — Линника. А трое других раньше находились в статусе свидетелей и в своих показаниях утверждали, что бутылку не видели.

16 октября суд продлил содержание в СИЗО Раджабова до 27 декабря.

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