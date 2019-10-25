Солдат застрелил сослуживцев в Забайкальском крае

UPD: В Минобороны заявили, что военный устроил стрельбу на почве нервного срыва: «По предварительным данным с места происшествия, действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы». При этом погибли восемь человек. Стрелок задержан.

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Военнослужащий в Забайкалье открыл огонь по сослуживцам, есть погибшие и раненые, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«В воинской части в поселке Горный военнослужащий, предположительно — солдат-срочник, находясь в карауле, открыл огонь по сослуживцам. Несовместимые с жизнью ранения получили семь человек, еще двое госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

Информацию подтверждают и источники РБК. Трагедия произошла при смене караула, отмечает «Чита.ру». Порталу информацию о происшествии подтвердила глава поселка Татьяна Карнаух. По данным ТАСС, среди погибших есть солдаты-срочники.