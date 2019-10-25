Песков опроверг информацию о блокировке связи с другими странами

Пока решений о том, как именно Россия будет бороться с телефонными террористами, не принято, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также он отметил, что никто «никакие страны не отрубает, об этом речи не идет», сообщает ТАСС.

Песков отметил, что телефонный терроризм — это большая проблема, и для ее решения нужно принять меры. Но речи об отключении связи не идет. Он назвал подобные сообщения СМИ «излюбленным гипертрофированным подходом в информационных потоках» и добавил, что конкретные возможные меры противодействия телефонным угрозам должны обсуждаться специалистами.

Ранее РБК сообщил о подготовке изменений в законодательство, позволяющих ФСБ обязать операторов блокировать связь из других стран в случае выявления телефонного терроризма.