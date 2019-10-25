Центробанк снизил ключевую ставку до 6,5%

Впервые с 2017 года ЦБ России снизил ключевую ставку сразу на полпункта — до 6,5%. Предыдущее снижение ставки происходило 6 сентября.

На прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила о готовности более решительно смягчать денежно-кредитную политику, пишет РБК. Регулятор, по ее словам, получает все больше данных о влиянии на инфляцию не только временных факторов, но и спроса.

На одном из ближайших заседаний ЦБ решит, стоит ли и дальше снижать ключевую ставку. В следующий раз совет директоров регулятора соберется 13 декабря.

Также Центробанк снизил прогноз годовой инфляции с 4–4,5% до 3,2–3,7% по итогам 2019 года и прогноз инфляции на 2020 год с 4% до диапазона 3,5-4%.