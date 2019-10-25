СК «принял к сведению» обращение об избиении несовершеннолетних силовиками

Просьбу директора «Зоны права» Сергея Петрякова к главе Следственного комитета проверить обоснованность отказов в возбуждении дел из-за избиения силовиками трех несовершеннолетних на летних митингах в Москве в ведомстве «приняли к сведению», сообщают в правозащитной организации.

В сентябре Сергей Петряков обратился по фактам избиения 15-летнего Константина Спиридонова и 17-летних Валерия Теневого и Александра Костюка на акциях в Москве к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль эти случаи и проверить обоснованность отказов в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции и Росгвардии. В ответ правозащитник получил письмо, в котором сказано: «Ваше обращение рассмотрено. Изложенные в нем доводы приняты к сведению». Письмо подписано старшим следователем по особо важным делам при председателе СКР Рустамом Габдулиным, который руководил следственной группой по делам о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на протестных акциях в Москве.

«Зона права» отмечает, что на этой неделе президент Владимир Путин наградил следователя орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени за «заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».

Ранее на бездействие представителей Следственного комитета в суд пожаловалась Дарья Сосновская, которую при задержании полицейский ударил в живот. Ранее СК не раз отказывался возбуждать дела из-за неправомерных действий силовиков во время акций протеста.