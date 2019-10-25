Руслана Шаведдинова вновь задержала полиция

В Москве задержали сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова. Его везут в ОВД «Даниловский», сообщил он в Twitter.

В октябре его уже задерживали дважды. Так, 12 октября из подъезда дома его отвезли в полицию, где уже ждали сотрудники Центра «Э» и военный комиссар. Продержав активиста несколько часов, его отпустили без составления протокола. 17 октября Шаведдинова задержали на выходе из метро. Через несколько часов также отпустили без составления протокола.

«Руслана Шаведдинова собираются призвать в армию за работу в ФБК и распространение информации о коррупции. Армия используется не для обеспечения обороны и безопасности государства, а как мера наказания и запугивания граждан — это все, что нужно знать о репутации вооруженных сил», — пишет в Twitter юрист ФБК Вячеслав Гимади.