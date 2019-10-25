Суд в Гааге принял жалобу о геноциде жителей Кузбасса

Жалоба жителей Киселевска Кемеровской области о геноциде местного населения угледобывающими компаниями будет рассмотрена Гаагским трибуналом. Как сообщает журнал «Абажур», свою жалобу в международный суд жители Киселевска направили в августе. По их мнению, анонсированный президентом России Владимиром Путиным рост угледобычи с 440 до 670 млн тонн в год ведет к геноциду населения угледобывающих регионов.

«Проживать <рядом> с угольными предприятиями, ведущими добычу угля открытым способом и занимающимися переработкой угля, невозможно, поскольку возникают заболевания онкологического характера и увеличивается их рост, как у взрослых, так и у детей», — писали жители.

Гаагский трибунал направил ответ авторам жалобы, в котором сообщается, что обращение будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда. Это значит, что жалоба была зарегистрирована.