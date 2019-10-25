Белоруссия предпочла китайский кредит российскому

Минск рассчитывает получить от Китая кредит на $500 млн, а в российских $600 млн не нуждается, заявил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.

«Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства Российской Федерации и, собственно, не ведем переговоры по поводу этого кредита. Запросов мы российской стороне не предоставляли. На получение российского кредита не рассчитываем», — цитирует Ермоловича БЕЛТА.

При этом министр сообщил, что Минск рассчитывает до конца года получить китайский кредит на $500 млн: «В Минск приезжала большая группа коллег из Банка развития Китая, чтобы подготовить необходимую документацию для принятия окончательного решения по кредиту. Все основные элементы кредита согласованы, ожидаем решения со стороны Банка Китая, со своей стороны готовим документы для внутригосударственных процедур».

Ермолович подчеркнул, что Белоруссия обеспечена источниками финансирования в текущем году, есть четкое понимание по этим источникам на 2020 год. «Необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет», — заявил он.

О том, что Москва предоставит Минску госкредит до $600 млн для рефинансирования ранее выданных займов, 1 апреля сообщил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, решение о новом кредите принял президент Владимир Путин. До этого Белоруссия обратилась за кредитом к российским властям. «Мы хотели перекредитоваться, мы эти деньги не получаем, мы их сразу возвращаем российскому государству», — пояснял президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с общественностью и СМИ 1 марта.

26 июня Ермолович отмечал, что кредитное сотрудничество с Россией увязано с повесткой интеграционного взаимодействия. Тогда же он сообщил о возможном получении денег от Китая.

Белоруссия является крупнейшим должником России — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года. С 2012 года долг Минска вырос в два раза.

Об интеграционных маневрах Минска и Москвы читайте в материалах корреспондента NT в Белоруссии Дениса Лавникевича.

