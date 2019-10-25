Андрей Бабушкин о деле Андрея Маякова

Суд арестовал Андрея Маякова.



Поддержать Андрея Маякова в Бабушкинском суде пришло около 20 человек – два его брата, коллеги по работе, те, кому он помог. Примерно столько же было журналистов.

Суд начался с часовым опозданием. Судья не стала извиняться перед присутствующими.

На бледном равнодушном лице судьи Костюниной ярко краснело неестественно большое пятно помады. Равнодушный голос судьи навевал мысли об искусственном интеллекте.



Следователь потребовал Маякова арестовать. Имеет заграничный паспорт, следовательно, может уехать за границу. Живет в одной квартире с братом, следовательно, при домашнем аресте может оказать давление на свидетеля. Работает в правозащитной организации, следовательно, сможет оказать давление на должностных лиц.



Следствию судья дала зеленый свет. В представленной следствием справке говорится о том, что Маяков освободился в октябре 2018 года, в то время как на самом деле Маяков освободился на 4 месяца раньше? Ерунда! Принимаем. В медсправке из ИВС о выбытии Маякова 23 октября говорится о том, что жалоб на состояние здоровья Маяков не предъявляет. Однако Маяков выбыл из ИВС не 23, а 24 октября, заявив о жалобах на здоровье на целой странице журнала. Но мошенничество следователя не смутило суд. Тем более что за мошенничество судят не следователя Бабушкинского МРСО, а Маякова.



Не чужд обману оказался и суд. Так, уже зная о фальсификации со справкой о здоровье Маякова, суд отказал защите в истребовании информации о состоянии здоровья Маякова из ГКБ. Где в этом году Андрею проводилось 2 тяжкие операции. При этом суд сослался на справку из ИВС.



Исследование материалов дела показало весьма невеселую картину. Некто Малков, осужденный к 18 годам лишения свободы и отбывающий наказание в ИК -7 Новгородской области позвонил знакомой Маякова и попросил у нее его телефон. Женщина выслушала сидельца и предложила Малкову написать в Комитет за гражданские права. Однако Малков этого делать не стал, раздобыл телефон Маякова и стал ему названивать, предлагая деньги. Маяков повторил предложение выслать ему материалы дела.



Однако вместо материалов Малков посылает Маякову гонца с денежной «куклой» из 10 тыс. руб. и бумажек, изображающей пачку в 200 тыс. рублей. Пока гонец-рецидивист пытается вручить это Маякову, его за дверьми ждет:

— следователь – 1 шт.,

— сотрудники УЭП – 5 шт.,

— сотрудники ФСБ – 5 шт.,

— тележурналисты – 2 камеры с обслугой,

— эксперты – 2 человека;

— неизвестные лица – 5 штук.

И тут Маяков ломает сценарий. Он отказывается брать деньги и предлагает внести их в качестве пожертвований. Провокатор выпадает в осадок и просит Маякова взять деньги в руки. Маяков сделать это снова отказывается и просит провокатора передать деньги коменданту, для того чтобы та оформила деньги через журнал пожертвований.

Почва уходит у провокаторов из-под ног, и через несколько минут в офис врываются люди из-за двери.



Но суд все это не услышал.

Равнодушным голосом беспристрастного робота судья отклонила просьбу Маякова допустить двух защитников, которые не являются адвокатами, отказалась запросить документы о здоровье Маякова. Интересно, что оглашая представленные ей документы о здоровье Маякова, она не назвала ни одного диагноза. Соответственно, не попали они в судейский ляп о мере пресечения.



Среди публики оказались и местные жители.

Судья Костюнина им хорошо знакома.

Данная служительница Фемиды прославилась тем, что судила сотрудницу «Витас-банка» Городкову. Дама находилась под домашним арестом, а затем получила 5 лет. В отличие от Маякова, инвалидом она не являлась. Похитила дама 1 миллиард рублей.

Понятное дело, что до Маякова с его мнимой попыткой хищения 10 тыс. рублей банкирше конечно же далеко.



Посмотрел я на это торжество правосудия, послушал и понял одно: символом правосудия у нас должна остаться Фемида, но не с завязанными глазами и весами, а читающая директиву сверху и умирающая от стыда от того, что она творит.

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