Полиция проверит родственника Кадырова из-за видео с электрошокером

Чеченское ТВ показало сюжет о том, как бывший мэр Грозного и троюродный племянник главы Чечни Ислам Кадыров жестоко обращался с местными жителями, в том числе применил электрошокер к женщине. Как сообщает Русская служба «Би-би-си», кадры были переданы в полицию.

Сюжет на ЧГТРК «Грозный» вышел вечером 24 октября. «Это не съемки скрытой камерой, это не постановка. На видео реальный чиновник», — так журналист прокомментировал кадры, на которых бывший мэр столицы Чечни бил женщину электрошокером.

Съемки были сделаны личными операторами бывшего мэра чеченской столицы и показывают работу чиновника со злостными неплательщиками, мошенниками и распространителями наркотической и алкогольной продукции.

В сюжете также показан пресс-секретарь главы Чечни Альви Керимов, который заявляет, что как только стало известно о жестоких методах работы племянника Кадырова, его сняли с должности. Бывший глава Грозного покинул пост в 2015 году. При этом не уточняется, почему после увольнения с должности мэра Ислам Кадыров еще два года занимал высокие должности в администрации главы и правительстве Чечни, доработавшись до вице-премьера.

В ноябре 2017 года Ислама Кадырова сняли с этой должности. Сообщалось, что он перешел на работу в правоохранительные органы. В августе прошлого года спикер парламента Чечни Магомед Даудов говорил, что Ислам Кадыров полностью отстранен от власти.

Телекомпания передала оказавшиеся у них видеозаписи в полицию. Заместитель начальника отдела уголовного розыска управления МВД по Грозному Саламбек Мутиев заявляет, что по видеоматериалам ведется проверка, будет принято процессуальное решение.

На прошлой неделе информация о том, что экс-мэр попал в немилость главы Чечни, дважды появлялась в информационном поле. Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов сообщал, что из архивных сюжетов ЧГТРК «Грозный» удаляют изображения Ислама Кадырова, а «Новая газета» опубликовала статью о «зачистке ближайшего окружения Кадырова», где также упоминался троюродный племянник президента республики.