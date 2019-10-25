Константин Сонин: Защита Трампа

С одной стороны, может показаться, что дела у президента Трампа удивительно плохи. Импичмент неизбежен, а его основания становятся с каждым днём всё прочнее. Свидетель за свидетелем подтверждают, что администрация Трампа требовала от президента Украины Зеленского объявления о начале расследования деятельности семьи Байденов — то есть обращалась за помощью к иностранному государству во внутриполитической борьбе. Эти свидетельства важны не столько для того, чтобы объявить импичмент, его объявили бы и так, просто на основании представленной Трампом записи разговора с Зеленским. Они меняют общественное мнение — в настоящий момент устойчивое большинство американцев поддерживает импичмент. И также устойчиво хочет, через год, избрать другого президента.

К тому же, как это в который раз случается с администрацией Трампа, ей удалось обратить даже внешнюю политику против себя. Обычно американские президенты используют внешнеполитические акции — то ракетные удары, то санкции, то риторику — для того, чтобы поднять свою популярность внутри страны. Но неожиданное, не согласованное ни с разведчиками, ни с военными, ни с дипломатами решение Трампа о выводе войск, числом 2000 солдат, из Сирии оказалось, как и должно было, крайне непопулярным. Его решительно осудил и «политический класс», и общественное мнение. Трамп тут же сдал назад, но ущерб уже нанесён. В плюс можно занести выполнение обещаний — все американские кандидаты в президенты обещают «вернуть наших ребят домой», но мало кто так решительно, без оглядки на что бы то ни было, это делает.

Это сопровождается совершенно невероятной риторикой по отношению к оппонентам. Никогда в истории США действующий президент не произносил слов «предатели», «измена», «враги нашей страны», «жулики», «идиоты» по отношению к политическим оппонентам и средствам массовой информации. Никсон пятьдесят лет назад сказал, в узком кругу, что «пресса — это враг», так ему до сих пор икается. Экономическую политику Трамп поменял чуть-чуть — устойчивый рост при Обаме продолжился столь же устойчивым ростом при Трампе, в других сферах изменений и того меньше (отменена некоторая часть новых регуляторных правил, введённых Обамой), во внешней политике больше дыма, чем реальных изменений, но вот в политическом дискурсе изменения фантастические. Успокаивает разве, что вся эта удивительная риторика исходит от, в прямом смысле, одного человека, собственно президента. Все остальные политики продолжают говорить на том же гладком, корректном языке, на котором американские политики, они же американские юристы, говорят уже двести пятьдесят лет.

Но вот этот язык — простой, заполненный оскорблениями и фантастическими преувеличениями — составляет прочную связь президента Трампа с его «базой». 30–40% избирателей, на минуточку. Удивительная победа реалити-шоу над реальностью: то, что он делает и говорит, воспринимается как реальный мир. Трамп публикует своё письмо президенту Турции Эрдогану — оно выглядит как чистой воды пародия, такой же безумный фейк, как «речь Даллеса» — и, очевидно, миллионы людей думают: «Ага, вот так и делается международная политика». Мне кажется, если бы президенту Путину разведчики принесли бы это письмо, он бы не поверил. Да сами разведчики не поверили бы, если бы его выкрали... А это настоящее письмо, и хотя политический класс не может в него поверить, избиратель Трампа верит, что вот да, такая она, политика, и есть. Все выторговывают у президента чужой страны помощи на выборах. Все приглашают мировых лидеров в собственную гостиницу «по себестоимости». Все называют оппонентов «предателями»...

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