Власти вбросили через СМИ свою концепцию новой накопительной пенсионной системы

Власти подготовили финальную модель реформы накопительной пенсии в России, о ее параметрах со ссылкой на источники, близкие к разработчикам, пишут в частности РБК, «Ведомости» и «КоммерсантЪ».

Проект реформы накопительной пенсии призван модернизировать замороженные с 2014 года пенсионные накопления. Новая система получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). Основная цель — предоставить гражданам возможность за счет личных взносов с зарплат в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) копить на будущую пенсию. Размер отчислений может быть любым, пишет РБК. Человек может неограниченное количество раз приостанавливать уплату взносов, но не более чем на пять лет в общей сложности.



Выплата накопленных средств будет осуществляться в течение 15 лет после наступления пенсионного возраста. Возможна и досрочная выплата в случае заболевания, которое относится правительством к социально значимым. Кроме того, все накопленные, но неизрасходованные средства в ГПП будут подлежать наследованию.Пенсионные выплаты по ГПП ежегодно будут подлежать индексации на уровень инфляции за предыдущий год.

Пенсионным оператором ГПП станет центральный депозитарий — Национальный расчетный депозитарий, он будет администрировать взносы граждан и вести реестр участников ГПП.

Люди смогут перевести все имеющиеся у них накопления в системе обязательного пенсионного страхования в ГПП. Разработчики проекта предполагают, что большинство россиян захотят воспользоваться этим правом, но это не будет никак предписано законом.



Пенсионные взносы по системе ГПП будут освобождены от НДФЛ только в пределах 6%. Для работодателей предусмотрены стимулирующие льготы за софинансирование взносов работников на будущую пенсию в новой системе в виде повышающего коэффициента по налогу на прибыль. Размер коэффициента в первые шесть лет со дня подключения работника к отчислению взносов равен 0,03, а в последующие годы — 0,06.

На пенсионные средства участников ГПП распространится система гарантирования прав застрахованных лиц в ОПС, то есть государство обязуется застраховать накопления. Если в результате несостоятельности у НПФ отзывается лицензия, гарантия Агентства по страхованию вкладов будет покрывать всю сумму поступивших от гражданина взносов за время участия в системе ГПП.