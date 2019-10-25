ФСБ сможет блокировать связь с другими странами из-за телефонного терроризма

Телефонную связь с другими странами ФСБ сможет блокировать на срок до полугода — соответствующие изменения в законодательство для борьбы с ложными сообщениями о терроризме разработали ФСБ и Минкомсвязи по поручению Совета безопасности России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Совбез поручил рассмотреть возможность изменений законодательства для борьбы с телефонным терроризмом несколько месяцев назад. 18 октября рабочая группа, работающая над этим вопросом, направила в Минкомсвязь и ФСБ пакет законодательных инициатив для «повышения эффективности борьбы с заведомо ложными сообщениями об актах терроризма в комплексе с антифрод мерами».

Основное предложение группы — обязать операторов блокировать по требованию ФСБ трафик из определенной страны, если оттуда поступают звонки с ложными сообщениями о терактах. Приостановить услуги по пропуску трафика оператор сможет на срок до 180 дней.

«Выполняя требование ФСБ, оператор будет обязан заблокировать как голосовую связь, так и передачу данных в направлении определенной страны или другого оператора связи, — пояснил один из участников рабочей группы. — Это обусловлено тем, что инфраструктура операторов сейчас мультисервисная: оба вида трафика передаются по одним и тем же каналам, блокировать их по отдельности довольно проблематично».

Такой подход связан еще и с тем, что, по данным ФСБ, звонки с ложными угрозами поступают чаще всего с сервисов формата Skype Out и Viber Out (от программы на обычные номера), сообщает один из источников РБК. При этом еще два собеседника заверили издание, что речь идет о возможности блокировки именно голосовой связи и SMS, если оператор не «криворукий».

Напомним, в конце 2017 года в России ужесточили наказание за телефонный терроризм после волны эвакуаций по всей стране. Но проблему это не решило.