В Сирию дополнительно переброшены военные полицейские из Чечни

Россия дополнительно перебросила в Сирию около 300 военных полицейских из Чечни, в то же время США готовятся отправить туда 500 военнослужащих и танки.

«Около 300 военнослужащих подразделения военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированного в Чеченской Республике, прибыли в Сирийскую Арабскую Республику для выполнения специальных задач», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

Также на авиабазу Хмеймим для военных полицейских перебросят более 20 бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У».

Военная полиция будет обеспечивать безопасность населения, поддерживать правопорядок и патрулировать назначенные районы. Также полицейские окажут содействие выводу подразделений курдских отрядов самообороны вместе с вооружением на 30 км от сирийско-турецкой границы, говорят в Минобороны.

США в свою очередь рассматривают вариант отправки 500 военных для охраны нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии, сообщает The Wall Street Journal. Вашингтон также планирует отправить в регион до 30 танков Abrams, пишет «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ.

Президент США Дональд Трамп в Twitter заявил о своем желании защитить нефтяные месторождения в Сирии: «Нефтяные месторождения, тема которых была затронута в моей речи по Турции и курдам вчера, удерживались боевиками ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) до тех пор, пока США не отвоевали их с помощью курдов. Мы никогда не позволим реорганизованным боевикам вернуть эти месторождения».