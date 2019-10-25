ООН: военная операция Турции ухудшила гуманитарную обстановку в Сирии

Из 3 млн человек, проживающих на северо-востоке Сирии, 2,1 млн нуждаются в гуманитарной помощи. Ситуация усугубилась из-за военной операции Турции, заявила на заседании Совбеза координатор чрезвычайной помощи ООН Урсула Мюллер.

По словам Мюллер, до эскалации насилия на северо-востоке Сирии учреждения ООН и их партнеры ежемесячно оказывали жизненно важную поддержку 1,25 млн человек, в том числе обеспечивали продовольствием, водой, предметами гигиены, медицинскими услугами и временным жильем. Но из-за боевых действий ряд гуманитарных операций пришлось прервать из соображений безопасности или отсутствия доступа к отдельным районам.

При этом 180 тыс. человек из-за турецких атак пришлось покинуть свои дома на северо-востоке Сирии. До этого гуманитарная помощь была нужна в этом районе порядка 1,8 млн человек. Сейчас в ней нуждаются 2,1 млн человек.