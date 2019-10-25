Минюст США переквалифицировал проверку расследования Мюллера в уголовное дело

Проверка причин расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном российском вмешательстве в американские выборы США 2016 года переквалифицирована в уголовное дело. Это может быть использовано Дональдом Трампом для мести противникам, пишет Associated Press.

Информация о переквалификации административной проверки появилась на фоне обвинений президента США в возможном злоупотреблении властью и расследования в рамках процедуры импичмента.

Неясно, какие потенциальные преступления расследуются относительно истоков расследования Мюллера, но определение в качестве официального уголовного расследования дает прокурорам возможность выдавать повестки, назначить большое жюри, заставлять свидетелей давать показания и выдвигать федеральные уголовные обвинения.

Генеральный прокурор Уильям Барр ранее назначил Джона Дарема руководить расследованием вопроса о происхождении расследования Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года. В задачи Дарема входит выяснить, что побудило США начать контрразведывательное расследование кампании Трампа и роли, которые различные страны сыграли в предвыборной кампании. Прокурор также изучает, были ли методы наблюдения и сбора разведданных, использованные в ходе расследования, законными и уместными. Непонятно, когда именно расследование Дарема перешло от административного к уголовному.

Председатели судебных и разведывательных комитетов Палаты представителей, которые возглавляют расследование по делу об импичменте, в своем заявлении поздно вечером 24 октября заявили, что сообщения о переквалификации «вызывают новые серьезные опасения» о том, что Министерство юстиции «утратило свою независимость и стало средством политической мести президента Трампа».