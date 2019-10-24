Книжный магазин отказался от продажи журнала «Дилетант» из-за фаты на Сталине

Новый номер исторического журнала «Дилетант» вернул издателям книжный магазин «Молодая гвардия» из-за «возмутительной обложки». Об этом сообщил в Twitter один из учредителей журнала Алексей Венедиктов.

«Ребята, не ищите этот номер «Дилетанта» в магазине «Молодая гвардия». Они нам вернули журнал. Обложка их возмутила. А секретные протоколы не возмущают.... покупайте в других книжных и киосках», — написал он.

Причиной для возврата издателю выпуска стала надетая на Сталина фата и изображенная на пиджаке Гитлера свастика, пишет Znak.com со ссылкой на представителя магазина. «Они надели фату на Сталина», — заявила представитель магазина. Как пояснил «Эху Москвы» главный редактор журнала Виталий Дымарский, на самом деле на обложке — репродукция старой американской карикатуры.

По мнению Дымарского, обложка не нарушает закон. «Когда мы что-то утверждаем, можно руководствоваться страхом, но мы руководствуемся законом. Мы его не нарушаем. У нас до недавнего времени было запрещено всякое появление свастики, тогда мы аккуратно все затирали. Потом были изменения, ее разрешили использовать, если речь идет об историческом документе или материалах», — сказал он RTVI.

Главной темой номера стал пакт Молотова-Риббентропа. Дымарский подчеркнул, что изображение хорошо характеризует это соглашение.



