BBC запустила зеркало в даркнете

Для того чтобы помешать цензуре, BBC сделала свой международный сайт общедоступным в «темном» сегменте интернета.

Медиакорпорация отмечает, что ряд стран, включая Китай, Иран и Вьетнам, пытались заблокировать доступ к веб-сайту или программам BBC News. Корпорация решила, что доступ к новостям должны иметь и жители этих стран. Сайт будет доступен в даркнете не только на английском языке, но и на русском, арабском и фарси.

Напомним, парламентские комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела России подозревает Русскую службу «Би-би-си» в нарушении избирательных законов, правда до блокировки СМИ пока не дошло.