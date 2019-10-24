Медведев выступил против самовыдвижения кандидатов от «Единой России»

Премьер-министр, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев потребовал прекратить практику участия в выборах в качестве самовыдвиженцев кандидатов, поддерживаемых партией власти.

«Это вносит сумятицу и сказывается на выборах, эту практику нужно прекратить», — сказал Медведев на встрече с губернаторами — кандидатами в секретари региональных отделений «Единой России», передает «Интерфакс».

Встреча проходит в штаб-квартире партии власти на Кутузовском проспекте, уточняет РБК. На ней присутствуют Мурат Кумпилов (Адыгея), Радий Хабиров (Башкирия), Казбек Коков (Кабардино-Балкария), Айсен Николаев (Якутия), Олег Кожемяко (Приморский край), Владимир Владимиров (Ставропольский край), Александр Богомаз (Брянская область), Игорь Васильев (Кировская область), Андрей Чибис (Мурманская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Андрей Травников (Новосибирская область), Дмитрий Азаров (Самарская область), Михаил Развожаев (врио главы Севастополя).



Ранее сообщалось, что в «Единой России» раздумывают над возвращением практики избрания губернаторов лидерами региональных отделений. Идею связывали с тем, что популярность губернаторов в регионах выше, чем у партии, и такие назначения могут подтянуть ее рейтинг.