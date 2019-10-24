Уехавшего на Украину фигуранта дела «Нового величия» заочно арестовали

Обвиняемого по делу «Нового величия» Сергея Гаврилова, который уехал на Украину и попросил убежища, Люблинский суд Москвы заочно арестовал. Гаврилов объявлен в розыск, его дело выделено в отдельное производство, сообщил адвокат Максим Пашков.

Ранее Гаврилов находился под домашним арестом. 23 октября стало известно, что он через КПП «Сеньковка» попал на Украину, где попросил о политическом убежище.

Участников движения «Новое величие» обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нем. По версии следствия, они готовились к госперевороту.