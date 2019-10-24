Грузия передала России предполагаемого заказчика убийства следователя Шишкиной

Грузия экстрадировала в Россию хакера Ярослава Сумбаева, которого российские правоохранительные органы считают заказчиком убийства следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной. Это Русской службе «Би-би-си» сообщила адвокат семьи убитой Елена Сыропятова.

Уроженец Астрахани Ярослав Сумбаев был задержан в Тбилиси бюро Интерпола в ноябре 2018 года. Российское следствие считало его организатором группы хакеров, которые взламывали почту компаний-агентов по продаже билетов РЖД. Также он находился во всероссийском и международном розыске по делу мошенничестве с банковскими картами. «Билетное дело» раскрыла группа Евгении Шишкиной. Следователь была убита возле своего дома в Подмосковье 10 октября 2018 года.

Сумбаев — основной подозреваемый по делу об убийстве. Непосредственным исполнителем следствие считает студента Абдулазиза Абдулазизова, а посредником, передавшим ему деньги — ученика средней школы. На допросе оба признали вину и сообщили, что совершили преступление за деньги.