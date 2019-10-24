Кремль: Путин не ищет преемника

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никто не ищет преемника Владимиру Путину.

«До выборов президента еще далеко, мы находимся в начальной стадии президентского цикла. Сейчас об этом никто не думает, мы занимаемся напряженной работой, свидетелями чего вы являетесь», — цитируют Пескова «Ведомости».

Ранее о том, что президент ведет активный поиск преемника, телеведущий Дмитрий Киселев рассказал на встрече со студентами факультета журналистики МГУ.

Полномочия Путина на посту президента истекут в 2024 году.