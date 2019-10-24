Менее всего россияне доверяют Госдуме и крупному бизнесу

Самый высокий рейтинг доверия (63%) среди россяин у армии, а самый низкий — у крупного бизнеса и политических партий (16%). Как жители России относятся к президенту, государственным органам, общественным движениям и организациям, выяснил «Левада-центр».

Только армия и президент «вполне заслуживают» доверия, по мнению более чем половины опрошенных, — они получили 63% и 60% соответственно. На третьем месте оказалась ФСБ (43%). Церковь и религиозные организации (40%), а также российские благотворительные организации (33%) — заняли 4 и 5 место.

Полиция, прокуратура и суды, а также местные и краевые власти получили около 30% доверия респондентов. Напомним, что суды и полицию россияне чуть ранее назвали самыми коррумпированными организациями.

Кроме политических партий (16%) и крупного российского бизнеса (16%) на нижних строчка списка тех, кто «вполне заслуживает» доверия, оказались российские банки (22%), профсоюзы (23%), Госдума (24%) и Совет федерации (24%).

«Совсем не заслуживают доверия», по мнению россиян, Госдума (33%), правительство (32%) и крупный бизнес (35%).