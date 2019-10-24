Сторонники Навального написали заявление в СК на губернатора Пермского края

Активисты пермского штаба Алексея Навального нашли у губернатора Прикамья Максима Решетникова элитную квартиру в Москве и написали на главу региона заявление в Следственный комитет.

По данным активистов, квартира Решетникова площадью 254 квадратных метра в элитном доме в центре Москвы, рядом с Третьяковской галереей стоит порядка 200 млн руб. Ее Решетникову передала компания «Диаретстрой», получившая участок в центре Москвы от правительства города в 1998 году. За это она должна была передать властям 30% помещений. Но добровольно застройщик отдал только одну квартиру. Еще две его обязал передать Арбитражный суд. В итоге одну из них получил в собственность вице-мэр Москвы Владимир Ефимов, а другую — тогдашний вице-мэр Решетников.

«Диаретстрой» должен передать квартиру в собственность Москвы, а столица — раздать квартиры сиротам, врачам, молодым семьям и другим нуждающимся. Или продать и купить, например, 30 квартир подешевле. Но в дорогую квартиру въехали не многодетные или малоимущие. Шикарную жилплощадь заняла семья будущего губернатора Пермского края», — говорят в пермском штабе Навального.

Таким образом, по мнению активистов, «Решетников просто украл квартиру у москвичей, используя служебное положение»: «Он получил дорогой подарок от элитного московского застройщика. Это либо мошенничество, совершенное с использованием служебного положения (до 6 лет колонии), либо очень дорогой подарок, который квалифицируется как взятка в особо крупном размере (от 8 до 15 лет)».

Штаб подал заявление в Следственный комитет о привлечении к ответственности Решетникова за получение взятки в особо крупном размере, а также в администрацию президента с требованием отставки губернатора.