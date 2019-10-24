Михаил Федотов о новом главе СПЧ: «Думаю, что СПЧ его будет перевоспитывать»

Уволенный с поста председателя президентского Совета по правам человека Михаил Федотов считает, что его преемник Валерий Фадеев не станет разрушать СПЧ, хотя правозащитной жилки в нем нет.

«Я его знаю давно, знаю как человека очень порядочного, очень коммуникабельного, спокойного, неконфликтного. Он вовсе не какой-то злодей, который пришел с тем, чтобы разрушить СПЧ, я в это не верю. Наоборот, я думаю, что СПЧ его будет перевоспитывать и воспитывать в нем как раз ту самую правозащитную жилку, которой в нем просто нет. Он этим не занимался никогда, нельзя его в этом обвинять», — сказал Федотов в интервью BFM.

По мнению Федотова, каким станет СПЧ, можно будет судить после встречи с президентом Владимиром Путиным в декабре: «Если эта встреча пройдет в духе такого мероприятия с докладами, где три-четыре человека доложат о том, что у нас все хорошо, но только кое-где у нас порой кто-то что-то честно жить не хочет, тогда я скажу, что я не узнаю свой совет, я не узнаю членов совета и что-то с ними случилось, видимо, их опоили каким-то эликсиром. Но я надеюсь, что этого не будет. Я надеюсь, что заседание совета с участием главы государства пройдет в таком же конструктивном, критическом, остром и абсолютно откровенном ключе, как это было всегда».

21 октября Путин уволил Федотова с постов советника и председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Его место занял секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев. Из состава Совета исключены политолог Екатерина Шульман, глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров и профессор ВШЭ Илья Шаблинский. Вошли в Совет журналист Кирилл Вышинский, обвиняемый на Украине в госизмене и освобожденный рамках обмена с Россией, и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.