Россия расширит влияние государственных СМИ в Африке

Россия намерена расширить информационное влияние в странах Африки, рассказал замглавы МИД России Михаил Богданов на панельной сессии «Российско-африканские отношения: роль медиа» в ходе Форума информационных агентств «Россия — Африка».

«К сожалению, вынуждены констатировать, что уникальные новостные продукты, создаваемые российскими средствами массовой информации, зачастую не доходят до целого пласта потенциальных пользователей и СМИ многих регионов мира, включая Африканский континент. Несомненно, что подобный вакуум заполнен односторонней информацией других игроков медиарынка, не всегда объективной, иногда и враждебной по отношению к России и народам многих других стран. Полагаем, что серьезно повлиять на некоторую одномерность мирового информационного поля могло бы расширение зарубежной корреспондентской сети российских СМИ, в том числе в государствах Африки», — сказал он.

По словам Богданова, телеканал «RT» и ИА «Спутник» намерены принять журналистов из стран Африки на курсы повышения квалификации. Также российские компании готовы предложить технологические платформы для распространения контента африканских телекомпаний в интернете.

МИД окажет поддержку африканским медиа при учреждении ими представительств в России, обещал Богданов. Он отметил, что ТАСС откроет представительства агентства в 2020 году в ряде стран, включая Нигерию, Сенегал, Уганду и Эфиопию. А МИД считает целесообразным учредить представительств российского агентства в Анголе, Гвинейской Республике, Танзании и на Мадагаскаре.